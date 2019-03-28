Fikret Orman'dan AK Parti sürprizi! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Orman, söz konusu ziyaretinin ardından Cumhur İttifakı'nın Bolu adayı, AK Partili Fatih Metin ile buluştu, birlikte yürüyüş yaptı.

Siyasi partiler, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi son çalışmalarını yapmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın Bolu'da gösterdiği aday Fatih Metin de bu isimlerden biri. Metin, Bolu'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı ağırladı. Birlikte yürüdüler Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ettikten sonra Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Fatih Metin ve Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül'le buluşan Başkan Orman, caddede yürüdü. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Beşiktaşlılar, Başkan Orman'ın yerel seçimler öncesi siyasi çalışmada yer almasına tepki gösterdi.

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