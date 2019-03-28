0553 313 94 23

Fikret Orman'dan AK Parti sürprizi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Orman, söz konusu ziyaretinin ardından Cumhur İttifakı'nın Bolu adayı, AK Partili Fatih Metin ile buluştu, birlikte yürüyüş yaptı.

28 Mart 2019 Perşembe 09:48
Fikret Orman'dan AK Parti sürprizi!

Siyasi partiler, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi son çalışmalarını yapmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın Bolu'da gösterdiği aday Fatih Metin de bu isimlerden biri. Metin, Bolu'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı ağırladı.

Birlikte yürüdüler

Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ettikten sonra  Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Fatih Metin ve Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül'le buluşan Başkan Orman, caddede yürüdü.

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Beşiktaşlılar, Başkan Orman'ın yerel seçimler öncesi siyasi çalışmada yer almasına tepki gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:48
  1. Bolu
  2. Fikret Orman
  3. İsmail Akgül
  4. bolu
  5. fatih metin
  6. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım: Amacımız tiyatrodan para kazanmak değil
    1. Binali Yıldırım: Amacımız tiyatrodan..
    2. (Özel Haber) Kosova ve Afganistan’dan..
    3. Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri..
    4. Şili’de tacizci Piskopos para cezasına..
    5. Arkas Spor şampiyonluğa odaklandı
    6. Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    7. e devlet Turkcell Türk Telekom hat..
    8. Nişantaşı Üniversitesi'nde "Marmara..
    9. Gaziantep TEKNOPARK ’ta Kalabalık..
    10. TİKA’nın Afganistan’da yenilediği..
    11. Hangi seçmen, “Oyum hırsıza, çünkü..
    12. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    13. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    14. Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını..
    15. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    16. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    17. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    18. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    19. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    20. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    21. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    22. Cinsel hayatta PRP dönemi
    23. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    24. Ferhat Sarıkaya'ya istenen ceza belli..
    25. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    26. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    27. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    28. Merkez Bankasından swap hamlesi
    29. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    30. (özel) İkinci el araç alırken..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...