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Fikret Orman: Zor bir dönem bizi bekliyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin ekim sayısındaki yazısında önemli açıklamalarda bulundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:37
Fikret Orman: Zor bir dönem bizi bekliyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, koşullar ne olursa olsun siyah-beyazlı kulübü en iyi yerlere getirme konusunda attıkları adımlardan vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün dergisinin ekim sayısındaki yazısında, Japonya'nın köklü medya kuruluşu Mainichi-Sponichi grubu ile yaptıkları global medya iş ortaklığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mainichi-Sponichi grubunun Japonya'daki medya gücünün de desteği ile çeşitli projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Buradaki temel amacımız, Mainichi Gazetesi ve Japon kültürünü taraftarımıza ve Türkiye'ye tanıtırken, Beşiktaş'ı da önce Japonya'da, sonra da uluslararası anlamda daha fazla bilinirliğe sahip bir marka haline getirmek."

Olağanüstü seçimli genel kurulda oylarını kullananlara teşekkür eden Orman, "Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı'nı ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı geçen ay gerçekleştirdik. Genel kurulumuzda tüzüğümüzün ivedi olarak yenilenmesi gereken dört maddesini değiştirdik. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oylarını kullanarak Beşiktaş'a sahip çıkan üyelerimize teşekkür ediyorum. Kulübümüz ve ülkemiz açısından zor bir süreç bizi bekliyor. Koşullar ne olursa olsun Beşiktaş'a hizmet edeceğimize ve kulübümüzü en iyi yerlere getirme konusunda attığımız adımlardan asla vazgeçmeyeceğimize inanmanızı istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Amatör branşlar vurgusu

Amatör branşlarda siyah-beyazlı kulübün yatırımlarını güçlendirdiğini vurgulayan Orman, şunları aktardı:

"Beşiktaş Mogaz Takımımız, on beşinci Süper Kupa'yı müzemize getirirken, kadın voleybol takımımız da Balkan Kupası'nın sahibi oldu. Kulübümüzün yatırımlarını güçlendirdiği en genç branşlarımızdan e-Spor League of Legends Takımımız ise yükselme liginde sezonu şampiyon tamamladı ve gelecek sezondan itibaren Vodafone Freezone League of Legends Şampiyonluk Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Bizleri gururlandıran takımlarımızı tebrik eder, Beşiktaş armasını taşıyan tüm sporcularımıza yeni sezonlarında başarılar dilerim."

Yazısında, Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Orman,"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümü heyecanını yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının aydınlattığı yolda azim ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 16:37
  1. Fikret Orman
  2. Beşiktaş

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