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Fikret Orman ve Abdullah Avcı buluştu!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kötü gidişata ilişkin Abdullah Avcı ile görüştü.

01 Ekim 2019 Salı 12:48
Fikret Orman ve Abdullah Avcı buluştu!

Süper Lig'in 6 haftası geride kalırken Beşiktaş 5 puanla 16. sırada yer alıyor.

Siyah beyazlı ekipteki gergin hava taraftarı da karamsarlığa iterken sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Seçim kararı sonrasında inzivaya çekilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün İstanbul'a döndü ve teknik direktör Abdullah Avcı ile buluştu.

Marmaris'te olduğu için Trabzonspor maçına gitmeyen Orman, İstanbul'a döner dönmez Avcı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Sabah'te yer alan habere göre; Bir yöneticinin daha yer aldığı buluşmada Avcı, "Görevi bırakmam istenirse hemen ayrılabilirim" dedi.

Bu sözlere karşı çıkan başkan Orman ise, "Görevine devam et hocam, iki önemli maç var. Avrupa'ya konsantre ol. Sana biz destek olmayacaksak kim olacak? O yüzden senin tek odağın takım olsun" diye konuştu.

Görüşmede takımın durumu hakkında bilgi alan Orman, "Neden kötü sonuçlar alıyoruz?" sorusunu da yöneltti.

Kartal'ın hocası ise "Çok erken goller yiyoruz ve oyuncular kafa olarak bir anda maçtan kopuyor. Büyük takım reaksiyonu veremiyoruz" sözleriyle sorunları aktardı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:48
  1. İstanbul
  2. Süper Lig
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
  5. Trabzonspor
  6. Abdullah Avcı

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