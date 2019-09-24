Fikret Orman neden istifa etti?

Fikret Orman son dakika istifa haberi: Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. 2016 yılının Mayıs ayında tek aday olarak girdiği genel kurulda 3.kez Beşiktaş başkanlığına seçilen Fikret Orman, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanıdır.

Fikret Orman 4 Kasım 1967 yılı İstanbul doğumlu Türk inşaat mühendisi, iş adamı, Spor yöneticisi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanıdır. 1967 yılında İstanbul'da doğan Fikret Orman, orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Florida Üniversitesi'nde yapmıştır. İki çocuğu olan Fikret Orman, Orsan Yedek Parça San. ve Knorr-Orsan Ticari Araç Sis. Ltd. şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. Orman, ayrıca İngilizce bilmektedir.

Yöneticilik kariyeri

2000-2004 yılları arasında Beşiktaş'ta Serdar Bilgili başkanlığındaki yönetim kurulunda yöneticilik yaptı. 2004 yılında yapılan Beşiktaş JK başkanlık kongresinde aday olan Orman, 162 oy farkla Yıldırım Demirören'e kaybetmiştir. 2012 yılında Yıldırım Demirören'in TFF başkanı olmasıyla birlikte boşalan Beşiktaş JK başkanlığı için aday olan Fikret Orman, seçimlerde Nazmi Koca ve Bülent Deriş ile yarışmıştır. Seçimlerde kullanılan 4545 oyun 4027'sini alan Orman, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanı olmuştur.

Bir önceki seçimden yalnızca 1.5 yıl sonra tüzük gereği 16 Haziran 2013 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinde Serdal Adalı'yla yarıştı. Bu seçimde 5988 geçerli oyun 3850'sini alarak 3 yıllığına yeniden başkan seçildi. Fikret Orman önderliğinde 2013 Haziran ayında İnönü Stadyumunun yıkımına başlanmış, aynı yerde inşa edilen Vodafone Arena 11 Nisan 2016'da Beşiktaş'ın Bursaspor'u 3-2 yendiği karşılaşma ile açılmıştır. 2016 yılının Mayıs ayında tek aday olarak girdiği genel kurulda 3.kez Beşiktaş başkanlığına seçildi. 2015-2016 yılında Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğunu kazanmıştır. 2016-2017 yılında Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğunu kazanmıştır. İlk kez 3.yıldızını Beşiktaş armasına eklemiştir.