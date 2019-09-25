0553 313 94 23

Fikret Orman istifa etmişti... Flaş Avcı kararı!

Görevinden istifa kararı alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Abdullah Avcı'ya, "Sen görevine aynı şekilde devam et" dediği öğrenildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:54
Fikret Orman istifa etmişti... Flaş Avcı kararı!

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Orman bir araya geldi.

Beşiktaş başkanlığından istifa eden Fikret Orman, istifa kararının Avcı'yı etkilememesini isterken, "Sen görevine aynı şekilde devam et" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Abdullah Avcı'nın durumu belirsizliğini korurken Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı ve Fikret Orman, dün akşam Orman'ın evinde bir araya geldi. Yöneticilerin de yer aldığı toplantıda Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın görevine aynı şekilde devam etmesini isterken, "Sen takımı Trabzonspor maçına hazırla. İdari konular takımı etkilemesin" dediği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:54
  1. Trabzon
  2. Abdullah Avcı
  3. Fikret Orman
  4. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nereden nereye? Hainlik yapa yapa Erdoğan'ı dünya lideri yaptılar
    1. Nereden nereye? Hainlik yapa yapa..
    2. Ahmet Hakan'ın turizmciyi övüp tatile..
    3. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    4. Sırrı Süreyya Önder’in dosyası AYM’de
    5. Soyuz MS-15 uzaya gönderildi
    6. AB Yüksek Temsilcisi Federica..
    7. Süper Lig'de 6. hafta programı ve..
    8. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
    9. Trump'ı şok eden gelişme! Ses..
    10. Son dakika! Asgari ücret zammı ne..
    11. Adana'daki orman yangınındatutuklama
    12. Kültür ve Turizm Bakanlığı 140 işçi..
    13. İhbar tazminatı gelir vergisinden AGİ..
    14. Neşet Ertaş unutulmadı! Neşet Ertaş..
    15. Jandarma'dan çiftliğe uyuşturucu..
    16. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini..
    17. Yeni partilerin tuzağını İngilizler..
    18. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işçi..
    19. 3 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan..
    20. Aydın'da ele geçirildi! Helenistik..
    21. Çocuk psikiyatrisi kaç yaşa kadar bakar?
    22. Nihat Genç'ten gündemi sarsacak..
    23. 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük..
    24. Sözcü yine algı peşinde! Türkiye'ye..
    25. Trabzonspor Beşiktaş maçını kim..
    26. Mısır'da geniş çaplı gözaltı..
    27. Başkan Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı'..
    28. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Akgül:..
    29. 'İş arayanlar ve işverenleri sanal..
    30. Galatasaray Fenerbahçe derbisini kim..
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'
    Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'