Fikret Orman istifa etmişti... Flaş Avcı kararı! Görevinden istifa kararı alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Abdullah Avcı'ya, "Sen görevine aynı şekilde devam et" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Orman bir araya geldi. Beşiktaş başkanlığından istifa eden Fikret Orman, istifa kararının Avcı'yı etkilememesini isterken, "Sen görevine aynı şekilde devam et" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Abdullah Avcı'nın durumu belirsizliğini korurken Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı ve Fikret Orman, dün akşam Orman'ın evinde bir araya geldi. Yöneticilerin de yer aldığı toplantıda Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın görevine aynı şekilde devam etmesini isterken, "Sen takımı Trabzonspor maçına hazırla. İdari konular takımı etkilemesin" dediği öğrenildi.

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