Fikirtepe’de metrobüs alt geçidinde su baskını Fikirtepe’de metrobüs alt geçidini su bastı.

Fikirtepe’de metrobüs alt geçidini su bastı. Ekiplerin suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’da etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fikirtepe’deki metrobüs alt geçidini şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Suyun bastığı alt geçit kullanıma kapanırken, Kadıköy Belediyesine bağlı ekipler suyu tahliye etmek için alt geçide geldi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

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