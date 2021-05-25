Fikirlerini çilesiyle yoğuran sanatkar

Zekeriya Say İstanbul

Büyük mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek’in bugün vefat yıldönümü; yarın da doğumunun sene-i devriyesi. ‘Allah ve ahlaktan bahsetmek yasaktır’ denilen bir devirde meydan yerine çıkarak Hakk’ı ve hakikati haykıran, fikirleri dolayısıyla birçok defa hapse mahkum edilen Üstad, davası uğruna gözünü budaktan bir defa olsun esirgemedi.

90 eserle yaşıyor

Teorisyenliğini yaptığı Büyük Doğu Fikir İdeali ile birçok gencin maverasını zenginleştiren Necip Fazıl, şiirlerinde milli ve manevi değerlere vurgu yaparken, kaleme aldığı 90 küsur eserle de Türk kültür hayatına eşsiz bir katkı sundu. Şair, hatip, hikayeci, tiyatro ve biyografi yazarı, gazeteci ve tarihçi kişiliğiyle benzerine az rastlanan birçok özelliğe sahip olan Necip Fazıl, ölümünün üzerinden 38 yıl geçmesine rağmen eserleri ve fikirleriyle yaşıyor. Dünyaya gelişi ile dünyaya veda edişi bir gün arayla cereyan eden Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904’te İstanbul’da doğdu, 25 Mayıs 1983’te yine İstanbul’da ahirete rihlet etti. “Öz yurdunda garip öz vatanında parya” konumuna düşürülmek istenen Müslüman Anadolu milletini, ruh köküne sahip çıkmaya çağıran, fikirlerini çilesiyle yoğuran Üstad’ı rahmet ve minnetle anıyoruz.

Gelecek nesilleri yoğurdu

Büyük Doğu idealinin bugünkü temsilcilerinden Gazeteci Yazar Şükrü Sak, Necip Fazıl’ın “nesil yoğuran” büyük bir fikir adamı olduğunu belirterek, Türkiye’de bir ideolocya manzumesi inşâ ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaman zaman, Necip Fazıl’ın düşünce sisteminin temelini oluşturan “İdeolocya Örgüsü”ne vurgu yaptığını kaydeden Sak, sözlerine şöyle devam etti:

Mütefekkirler yetiştirdi

“Necip Fazıl’ın ‘Mütefekkir yetiştiren mütefekkir’ vasfı vardır. Bugün Necip Fazıl’ın fikirlerini, ideolojisini her yönüyle ele almamız, konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Müslüman Türk milletini asli kimliğinden koparmak, onu Batıcı değerler altında kimliksizleştirmek isteyenlere karşı, Necip Fazıl ihtiyacımız olan Doğu Batı muhasebesini gerçekleştirmiş, bunu İdeolocya Örgüsü’nde sistematik bir bütünlükle ortaya koymuştur. Müslüman Türk milleti olarak, kendi değerlerimiz, düşünce sistemimiz, gençliğimiz, kimliğimiz, tarihimizle var olacak, var kalacaksak, Necip Fazıl’ın örgüleştirdiği düşünce sistemi üzerine daha fazla yoğunlaşmamız gerek.”