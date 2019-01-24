Fiili çalışma yoksa SSK olmaz

Soru: İki ay önce işten çıktım. Şu an bir işyerinde çalışmıyorum. Toplamda 5148 gün SSK prim ödemem var. Emeklilik için 302 gün prim eksiğim var. Prim ödeyerek sigortalı olmak için bir yerde çalışıyor görünsem olur mu? Cemil K.

Cevap: SSK statülü sigortalısı olmanın ilk koşulu bir işyerinde fiili olarak çalışmaktır. Bir işletmede fiilen çalışmayan SSK statülü sigortalısı olmaz, olamaz. Bir kişi kendisini bir yerde sigortalı göstertmiş olsa bile bu tespit edilirse sigortalılık iptal edilir. Oysa Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını tamamlamış olan herkes isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeme imkânına sahip. Maaş miktarı açısından isteğe bağlı prim ödemenizle SSK’lı olmanız arasında da fark yok. Yasal olmayan kendinizi bir yerden SSK’lı göstertmekten uzak durup yasanın cevaz verdiği isteğe bağlı sigortaya prim ödemenizi tavsiye ederim. Sonra mağduriyet yaşayabilirsiniz.