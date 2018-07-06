Figen Yüksekdağ tahliye mi edildi?

Sırtını terör örgütü PKK'ya dayayan HDP'nin eski Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, terör suçundan yargılandığı davada, mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurup, tahliye talebinin reddine karar vererek Yüksekdağ'ın tutukluk halinin devamına hükmetti.

HDP eski Eş Genel Başkanı ve eski HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savunmasını hazırlayabilmesi için Yüksekdağ'a süre verilmesi talebini kabul eden mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurup, tahliye talebinin reddine karar vererek tutukluk halinin devamına hükmetti. Davanın görülmesine 24 Eylül 'de devam edilecek.

FİGEN YÜKSEKDAĞ KİMDİR?

Figen Yüksekdağ 9 Kasım 1971 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Öğrencilik döneminde birçok siyasi olay içerisinde yer aldı. 18 yaşında bir sokak gösterisinde yer aldığı gerekçesiyle tutuklanarak gözaltına alındı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Özgür Gençlik grubuna katıldı. Atılım gazetesinde yayın kurulu üyesi olarak görev yaptı. Burada birlikte çalıştığı Sedat Şenoğlu ile evlendi. Öte yandan uzun yıllar boyunca kadın haklarıyla ilgili çalışmalarda bulundu.

Bunun yanında Sosyalist Kadın dergisinin editörlüğünü yaptı. 2003 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Adana bağımsız milletvekili adayı oldu. ESP genel başkanlığını da yapan Yüksekdağ, Haziran 2014'te HDP II. Olağan Kongresi sonunda partinin eşbaşkanı olarak seçildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama, devletin birliğin ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu ve suçluyu övmek suçlarından halen Kocaeli F Tipi Cezaevi'ndedir.