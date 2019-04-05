FIFA'dan Türk kadın hakemlere görev



İSTANBUL (AA) - Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, Dünya Liseler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde 6-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

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