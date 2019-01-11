FIFA'dan Türk futbolunun köklü takımına ağır ceza!

Son yıllarda maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Ege ekibi Manisaspor, mücadele ettiği TFF 2.Lig'in ikinci yarısı öncesi FIFA Disiplin Komitesinden gelen puan silme cezasıyla sarsıldı. Siyah-beyazlıların daha önceden yaptığı transferler sebebiyle Benfica Kulübü'ne olan borcundan dolayı 6 puanı daha silindi.

Takım eksi 7 puanda

Karar, Türkiye Futbol Federasyonu ile Manisaspor'a bildirildi. Ligde eksi 1 puanı bulunan Manisaspor, alınan cezası sonrası eksi 7 puana geriledi. Manisaspor'un sezon başında da eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacağı nedeniyle 6 puan, ulusal lisans çıkaramamasından dolayı da 3 puan olmak üzere toplam 9 puanı silindi.