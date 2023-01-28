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Spor Fifa’dan Muslera ve takım arkadaşlarına ceza
Spor

Fifa’dan Muslera ve takım arkadaşlarına ceza

Fernando Muslera 2022 Fifa Dünya Kupası’nda Gana maçında gösterdiği tepki sonrası Fifa’dan 4 maç ceza geldi

Yeniakit Publisher
2023-01-28 12:03:00 -
Fifa’dan Muslera ve takım arkadaşlarına ceza

2022 Fifa Dünya Kupası’nda Gana maçının son düdüğü ile birlikte hakeme itiraz ettiği için 4 maç ceza yedi.

Uruguay'ın tecrübeli futbolcusu Edinson Cavani, Gana maçının ardından hıncını VAR monitöründen çıkardı. Yıldız futbolcu soyunma odasına doğru giderken kenarda duran VAR monitörünü yumrukladı. Edinson Cavani'nin yumruğu sonrası VAR monitörü devrildi.

Dünya Kupası'nda Gana maçı sonrası hakeme gösterdikleri tepki sebebiyle Uruguay Milli Takımı'ndan Fernando Muslera ve Jose Maria Gimenez'e 4'er maç, Edinson Cavani ile Diego Godin'e ise 1'er maç ceza verdi. Cezalar, milli takım maçlarında geçerli olacak.

FIFA ayrıca 4 oyuncuya bir futbol projesinde toplum yararına hizmet etmesinin yanı sıra 20 bin İsviçre Frangı ceza verildiğini açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu da ayrıca 50 bin İsviçre Frangı para cezasının yanı sıra bir iç saha maçında seyirci kısıtlaması cezası aldı.

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