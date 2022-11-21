FIFA'dan LGBT destekçilerini şoke eden karar!

FIFA, Dünya Kupası'nda "One Love" kaptanlık bandını takan oyuncuların, maç başlamadan sarı kart göreceğini açıkladı.

İngiltere, Galler, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Danimarka Milli Takımları'nın kaptanları 2022 Dünya Kupası'nda LGBTQ+ topluluğuna destek için gökkuşağı renklerinde kol bantları takacaklarını açıklamıştı.

FIFA: "SARI KART VERİLECEK!"

FIFA'nın pazar günü takım yetkilileriyle standart bir toplantı düzenlediği ve kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına izin verilmediği öğrenildi. Dünya Kupası'nda "One Love" kaptanlık bandını takan oyuncuların, maç başlamadan sarı kart göreceği açıklandı.

FIFA'nın sarı kart kararı sonrası İngiltere ve diğer altı Avrupa ülkesi, dünya çapındaki LGBTQ+ topluluğuna destek göstermek için gökkuşağı sembolünü kullanmaktan vazgeçti.

İngiltere, Galler, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Danimarka'dan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FIFA, kaptanlarımızın oyun alanında kolluk takması halinde sportif yaptırımlar uygulayacağını çok net bir şekilde belirtti.

Ulusal federasyonlar olarak, oyuncularımızı cezalar da dahil olmak üzere sportif yaptırımlarla karşılaşabilecekleri bir konuma getiremeyiz, bu nedenle kaptanlardan FIFA Dünya Kupası maçlarında kolluk takmaya teşebbüs etmemelerini istedik.

Normalde forma düzenlemelerinin ihlali için geçerli olan para cezalarını ödemeye hazırdık ve kol bandını takma konusunda güçlü bir taahhüdümüz vardı.

Ancak oyuncularımızı ceza alabilecekleri ve hatta oyun alanını terk etmeye zorlanabilecekleri bir konuma getiremiyoruz."