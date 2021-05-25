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FIFA'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif!
Spor FIFA'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif!
Spor

FIFA'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif!

FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'e sürpriz bir teklifte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:44:00 -
FIFA'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif!

Galatasaray'da yaklaşan seçimler öncesi Fatih Terim'in takımdaki geleceği bilinmezliğini koruyor. Tecrübeli hocanın sarı-kırmızılılarda devam etmemesi durumunda önünde birkaç seçenek var. Bunlardan birincisi; kendisiyle çalışacaklarını açıklayan başkan adaylarından birisini beklemek. Onun yapacağı teklifi dinlemek. İkincisi Katar Milli Takımı'ndan gelen 1.5 yıllık teklifi değerlendirmek. Üçüncüsü ise dinlenmek.

Genç hocaları yetiştirecek

Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in önündeki bir dördüncü teklif daha var. O da FIFA'dan geldi. Tecrübeli teknik direktör bu teklifi kabul ederse dünya futbolunun patronu için görev yapacak. Teklif bizzat FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger tarafından yapıldı. Galatasaray ile yol ayrımında olan Terim için yapılan bu teklifle ilgili olarak henüz net bir detay yok. Ancak gelen ilk bilgilere göre; Wenger, Terim'den futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşmasının yanı sıra yeni ve genç hoca adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istedi.

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