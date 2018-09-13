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FIFA'dan devrim gibi karar!

FIFA, transfer döneminde devrim niteliğinde bir yeniliğe gidiyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:40
FIFA'dan devrim gibi karar!

Alman Bild ve Fransız L'Equipe gazetelerinin haberine göre FIFA, kiralık oyuncu transfer limitini 6 veya 8 olarak değiştirmeyi düşünüyor.

24 Eylül'de Londra'da düzenlenecek FIFA toplantısında konu hakkında tartışılacağı ve kesin bir sonuca varılacağı kaydedildi.

EN ÇOK CHELSEA, JUVENTUS VE CITY ETKİLENECEK!

FIFA'nın yeni düzenlemesinden en çok etkilenecek takım ise Chelsea olacak gibi gözüküyor. 6 veya 8 oyuncunun kiralanmasına olanak verilecek yeni sistem öncesi Chelsea'nin başka takımlara gönderdiği 40 tane kiralık oyuncusu bulunuyor. Serie A'nın son şampiyonu Juventus'un da kiralık oyuncu sayısı 40. Manchester City ise 27 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderdi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:40
  1. FIFA
  2. kiralık oyuncu
  3. transfet

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