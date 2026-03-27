FIFA’dan Amedspor’da dev ceza! Süresiz transfer yasağı geldi

TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren Amedspor, FIFA’dan gelen haberle neye uğradığını şaşırdı.

AMEDSPOR'A SÜRESİZ TRANSFER YASAĞI

FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre; Diyarbakır ekibine süresiz olarak transfer yasağı verildi. Kararın gerekçesi ise henüz açıklanmadı.

KAYSERİSPOR'A DA 3 DÖNEM YASAK GELDİ

Yine aynı sitedeki bilgilere göre; FIFA, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’u da 3 dönem transfer yasağıyla cezalandırdı.

SÜRESİZ YASAK NASIL KALKAR?

FIFA süresiz transfer yasağı, FIFA tarafından bir futbol kulübüne veya federasyona, çeşitli ihlaller nedeniyle verilmektedir.

Süresiz transfer yasağının kaldırılması için kulübün veya federasyonun, FIFA'nın belirlediği koşulları sağlaması gerekmektedir.

Yasağın kalması için genelde ihlalin düzeltilmesi, para cezalarının ödenmesi ve FIFA'ya başvuru yapmak gerekmektedir.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI VERİYORLAR

Geride kalan 32 haftada 67 puan toplamayı başaran Amedspor, Erzurumspor’un 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Diyarbakır ekibi ligi bu sırada noktalaması halinde doğrudan Süper Lig’e çıkmaya hak kazanacak.

SIRADAKİ RAKİP BOLUSPOR

Amedspor, ligin 33. haftasında Boluspor'u konuk edecek. 5 Nisan Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.