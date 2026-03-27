Sessiz olun, TGC uyuyor: Basın örgütleri Özgür Özel'in suç ortağı mı? Köpek saldırısı davasında rekor tazminat! Yatak odasından vekil çıkaran zihniyet Akit’e saldırıyor! O hakaretleri size yalatır, yuttururuz Özgür Efendi. Avrupa bu genci konuşuyor! İsrail'e parça üreten fabrikayı yaktı ABD ve İsrail’in sivil katliamı: İran’da 6 kişi hayatını kaybetti Anketlerde son durum! Özgür Özel'e yolun sonu göründü! Trump'ın İran çıkmazı: Çelişkili açıklamaları kafa karıştırıyor İsrail Genelkurmay Başkanı hükümeti uyardı: Ordu personel krizi ABD'den Rusya'yı çıldırtan saldırı! Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Spor FIFA’dan Amedspor’da dev ceza! Süresiz transfer yasağı geldi
FIFA’dan Amedspor’da dev ceza! Süresiz transfer yasağı geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
FIFA'dan Amedspor'da dev ceza! Süresiz transfer yasağı geldi

TFF 1. Lig'de Erzurumspor ve Esenler Erokspor'la birlikte şampiyonluk yarışı veren Amedspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Diyarbakır ekibine, transfer yasağı cezası verildi.

TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren Amedspor, FIFA’dan gelen haberle neye uğradığını şaşırdı.

AMEDSPOR'A SÜRESİZ TRANSFER YASAĞI

FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre; Diyarbakır ekibine süresiz olarak transfer yasağı verildi. Kararın gerekçesi ise henüz açıklanmadı.

 

KAYSERİSPOR'A DA 3 DÖNEM YASAK GELDİ

Yine aynı sitedeki bilgilere göre; FIFA, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’u da 3 dönem transfer yasağıyla cezalandırdı.

SÜRESİZ YASAK NASIL KALKAR?

FIFA süresiz transfer yasağı, FIFA tarafından bir futbol kulübüne veya federasyona, çeşitli ihlaller nedeniyle verilmektedir.

Süresiz transfer yasağının kaldırılması için kulübün veya federasyonun, FIFA'nın belirlediği koşulları sağlaması gerekmektedir.

Yasağın kalması için genelde ihlalin düzeltilmesi, para cezalarının ödenmesi ve FIFA'ya başvuru yapmak gerekmektedir.

 

ŞAMPİYONLUK YARIŞI VERİYORLAR

Geride kalan 32 haftada 67 puan toplamayı başaran Amedspor, Erzurumspor’un 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Diyarbakır ekibi ligi bu sırada noktalaması halinde doğrudan Süper Lig’e çıkmaya hak kazanacak.

SIRADAKİ RAKİP BOLUSPOR

Amedspor, ligin 33. haftasında Boluspor'u konuk edecek. 5 Nisan Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray’dan Barış Alper transferi için açıklama! ‘Bu parayı getiren alır'
Galatasaray’dan Barış Alper transferi için açıklama! ‘Bu parayı getiren alır'

Galatasaray’dan Barış Alper transferi için açıklama! ‘Bu parayı getiren alır'

Şüpheli döviz transferlerinde ifadeler ortaya çıktı: Böcek Ailesi neler yapmış neler!
Şüpheli döviz transferlerinde ifadeler ortaya çıktı: Böcek Ailesi neler yapmış neler!

Şüpheli döviz transferlerinde ifadeler ortaya çıktı: Böcek Ailesi neler yapmış neler!

Trabzonspor elini çabuk tuttu! Silas Andersen transferinde son viraj
Trabzonspor elini çabuk tuttu! Silas Andersen transferinde son viraj

Trabzonspor elini çabuk tuttu! Silas Andersen transferinde son viraj

