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Spor

FIFA ve FIFPro'dan kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:33:25 -
FIFA ve FIFPro'dan kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek

ANKARA (AA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek sağlayacak.

FIFPro'dan yapılan açıklamada, futbolcuların iflas nedeniyle ödenemeyen maaşlarının iki kurumun ortak oluşturduğu fondan karşılanacağı belirtildi.

Fondan yararlanmak isteyen futbolcuların FIFPro'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği kaydedildi.

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