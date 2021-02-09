17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi Al-Ahly karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynandı. Bayern Münih, Mısır temsilcisi Al Ahly'i 2-0’lık skorla mağlup ederek finalde Meksika ekibi Tigres'in rakibi oldu.

Meksika ekibi Tigres takımı ise Brezilya’nın Palmeiras takımını 1-0’lık skorla mağlup ederek finale yükselmişti. Yarı final karşılaşmalarının ardından futbolseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinin ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta?

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşmaları koronavirüs salgını nedeniyle geçen sene ertelenmişti. Bu yıl düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat tarihinde Al-Ahly ile Palmeiras'ın karşılaşacağı üçüncülük mücadelesi ve Bayern Münih ile Tigres arasındaki final maçıyla tamamlanacak.

Final maçı, Katar'ın Al Rayyan şehrinde bulunan ve Katar'da yapılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası için inşa edilen Education City Stadium'da yapılacak.

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçı Bayern Münih ile Tigres arasında yapılacak. Saat 21.00'da başlayacak olan final karşılaşması beIN Sports'tan canlı olarak verilecek.