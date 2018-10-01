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FIFA kokartlı Türk hakemlere Avrupa'da görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Hüseyin Göçek ve Ali Palabıyık ile gözlemcilere Avrupa Ligi ve Gençlik Ligi'nde görev verdi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:08
FIFA kokartlı Türk hakemlere Avrupa'da görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler ile gözlemcilere Avrupa Ligi ve Gençlik Ligi'nde görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre hakem Hüseyin Göçek, Rusya'nın Zenit ekibi ile Çekya'nın Slavia Prag takımı arasında 4 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında görev yapacak.

Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz üstlenecek. Maçta Serkan Ok dördüncü hakem, Mete Kalkavan ile Barış Şimşek de ilave yardımcı hakem olacak.

Gençlik Ligi'nde Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık da Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile İspanya'nın Real Madrid takımı arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi G Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Rusya'nın Moskova şehrindeki Oktyabr Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Soner Maraş ve Bersan Duran yapacak.

Öte yandan, UEFA gözlemcilerinden Zihni Aksoy, Altınordu ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı arasında 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi 1. Tur ilk maçında, Sabri Çelik, Yunanistan'ın AEK ekibi ile Portekiz'in Benfica takımı arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi E Grubu müsabakasında, Dilan Deniz Gökçek İşcan ise 3-9 Ekim tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup karşılaşmalarında görev alacak.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:08
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  14. Real Madrid
  15. UEFA Gençlik Ligi G Grubu

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