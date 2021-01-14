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Spor FIFA kokartlı Çakır, son 10 yılın en iyi 2. hakemi oldu
Spor

FIFA kokartlı Çakır, son 10 yılın en iyi 2. hakemi oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2010-2020 yıllarını kapsayan 10 yılın en iyi hakemlerini açıkladı. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, listede ikinci sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 03:02:00 -
FIFA kokartlı Çakır, son 10 yılın en iyi 2. hakemi oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 10 yılın en iyi 10 hakemini açıkladı.

Belirlenen listede Avrupa'da yönettiği üst düzey maçlarla adından söz ettiren FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 2. sırada seçildi. Zirvede ise Alman hakem Felix Brych, yer aldı.

Finale düdük çaldı

Hollanda ile Arjantin arasında oynanan 2014 Dünya Kupası yarı final maçını yöneten Cüneyt Çakır, 2015 yılında yönettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle kariyerinin zirvesini yaşadı. Barcelona ile Juventus arasında oynanan o maçta Barcelona, güçlü rakibini 3-1 yenerek kupaya uzanmıştı.

2010-2020 yıllarını kapsayan en iyi hakem listesi şu şekilde;

1- Felix Brych
2- CÜNEYT ÇAKIR
3- Kuipers
4- Niccola Rizzoli
5- Nestor Pitana
6- Howard Webb
7- Damir Skomina
8- Martin Atkinson
9- Viktor Kassai
10- Mateu Lahoz

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