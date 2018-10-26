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FIFA kadın futboluna desteğini yükseltti

FIFA, 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nın para ödülünü üç katına çıkardı.

26 Ekim 2018 Cuma 21:06
FIFA kadın futboluna desteğini yükseltti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nın para ödülünü üç katına çıkardı.

Ruanda'da toplanan konsey, 2015 Dünya Kupası'nda 15 milyon dolar olan para ödülünü yüzde 100 artırarak Fransa'da düzenlenecek 2019 Dünya Kupası için 30 milyon dolara yükseltti.

Kupaya katılmaya hak kazanan takımlara hazırlıkları için 11,5 milyon dolar destek vermeyi kararlaştıran konsey, FIFA'nın Dünya Kupası'na oyuncu gönderen takımlar için oluşturduğu Kulüp Faydalandırma Programı için de 8,48 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

FIFA, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) karşılaşmalarının ABD'de oynanmasının aleyhindeki tutumunu sürdürürken, "resmi lig karşılaşmalarının üye ülke topraklarında oynanması" vurgusunu yaptı.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:06
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