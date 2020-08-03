FIFA, Garry Rodrigues kararını açıkladı
Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu Garry Rodrigues, Al Ittihad kulübünü alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet etmişti. Şikayetin ardından FIFA kararını açıkladı.
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues, maaşını alamadığı gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad kulübünü FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA, söz konusu davayla ilgili kararını yayımladı.
Suudi Arabistan basınına sızan kararda Al Ittihad'ın Yeşil Burun Adalı futbolcuya 516 bin 432 Euro ve şu ana kadarki yasal faizlerini tazmin etmeye mahkum etti.
Kararda belirtilen ödemelerin 45 gün içinde gerçekleştirilmemesi durumunda ise FIFA'nın Suudi kulübüne transfer yasağı getireceği vurgulandı.