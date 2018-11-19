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Fidyecilerden iğrenç oyun! 'Parmağını kestik, başını da keseriz'

İstanbul'da 26 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Omar'ı kaçırarak parmağını kesmiş gibi göstererek, "50 bin dolar vermezsen başını da keseriz" diyerek fidye isteyen yine Suriyeli olan 4 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonlar kıskıvrak yakalandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:24
Fidyecilerden iğrenç oyun! 'Parmağını kestik, başını da keseriz'

İstanbul'da kaçırdıkları 26 yaşındaki Muhammed Omar'ın parmağını kesmiş gibi göstererek, "50 bin dolar vermezsen başını da keseriz" diyerek fidye isteyen Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı. Muhammet Omar kurtulduktan sonra gözyaşları içinde Asayiş Şube Müdürlüğünde babasına kavuştu. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Baba polisten yardım istedi

Polise başvuran Suriye uyruklu Khalil Omar, oğlunun kaçırıldığını kendisini telefonla arayan kişilerin oğlunun parmağını keserek 50 bin dolar fidye istediklerini söyledi. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Khalil Omar, "Yurt dışından gelen arkadaşları ile birlikte eğlenmeye gittikleri F.A. adlı genç, yanıma gelerek oğlumun kaçırıldığını söyledi. Daha sonra beni görüntülü arayan şüpheliler oğlumun hayatı karşılığında 50 bin dolar fidye istediler. Sanırım onun parmağını kesmişler eli sarılıydı." dedi.

Kaçırıldığını söyleyen arkadaşın suç ortağı olduğu tespit edildi

Gasp Büro Amirliği, Rehine Kurtarma ve Müzakare timleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, kaçırılan genci bulmak için harekete geçti. Yapılan tahkikat sonucu babanın yanına gelen arkadaşının da suç ortağı olduğu ve ortadan kaybolduğu tespit edildi.

Polis önce 3 kişiyi gözaltına aldı

Polis genci kaçırdıkları iddia edilen şüphelilerden 3'ünü Esenyurt'ta gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda kaçırılan gencin Başakşehir'de bir evde tutulduğu öğrenildi. Polis operasyon için harekete geçtiğinde kaçırılan Muhammed Omar'ı güvercintepe sokakta yürürken buldu. Kaçırılan gencin söylediği adrese yapılan baskında diğer şüpheli de gözaltına alındı.

Elini boyayıp parmağını kesmiş gibi yapmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Muhammed Omar gözyaşları içinde babasına kavuştu. Yapılan incelemede şüphelilerin Muhammed Omar'ın parmağını kesmedikleri, öyle göstermek için sargı bezi ile sararak boyayla kan süsü verdikleri tespit edildi. Kurtarılan Muhammed Omar "Bir arkadaşımla eğlenmeye gitmiştik. Bizi oradan kaçırdıklar daha sonra arkadaşımı serbest bıraktılar." dedi.

4 şüpheli adliyeye çıkarıldı bir kişi aranıyor

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Hüseyin M.(22), Derhan S.(35), Ziya H.(38) ve Vahid M.(27) adliyeye sevk edildiler. Öte yandan olayla ilgili Muhammed Omar'ın yanındayken, onun kaçırıldığını söyleyen F.A. adlı kişi ise aranıyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 13:24
  1. Muhammed Omar
  2. Khalil Omar
  3. Fidye operasyonu
  4. fidyecilerin oyunu
  5. İstanbul

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