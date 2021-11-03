Fideo nasıl yapılır? Kolay Fideo tarifi
Et ya da tavukla soslandığında tek başına bir yemektir. Fideo, et yemeklerinin yanında da çok iyi yakışıyor.
Et ya da tavukla soslandığında tek başına bir yemektir. Fideo, et yemeklerinin yanında da çok iyi yakışıyor.
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 paket tel şehriye
- ½ çay kaşığı kimyon
- 1 diş ezilmiş sarımsak
- 280 gram domates rendesi
- 1 yemek kaşığı pul biber
- 360 ml su
Yapılışı
Tencerenin içerisine yağı alın ve hafifçe kızarmasını bekleyin. Ardından tel şehriyeleri ekleyip renk alana kadar kızartın. Rendelenmiş domatesin yarısını ve 240 ml suyu tencereye ekleyin. Üzerine sarımsak, kimyon, pul biber ve toz biberi de ilave edin. Afiyet olsun.