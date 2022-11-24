Fidel Castro’nun resimleriyle büyüyenleri görelim şimdi! Bizim solaklar Küba’yı da kaybetti

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Türkiye'ye gelerek, başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. "Sayın Erdoğan'a birçok konuda çalışmaya devam edeceğimiz konusunda Küba'nın taahhütünü ifade ettik." diyen Bermudez, "TİKA'nın sağladığı destekler ve diğer destekler konusunda şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Ekvador Ginesi'nde yapılanlar buna örnektir. ABD tarafından uygulanan Ekonomik finansal ablukaya karşı desteklerinden dolayı teşekkür etmek isterim" dedi. Emperyalizme karşı işbirliği vurgusu yapan Bermudez, Türkiye'de olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Bermudez'in ziyareti ve yaptığı açıklamalar, her halükarda AK Parti hükümetine ve Erdoğan'a karşıtlık yapılmasını isteyen Türkiye solcularını çıldırttı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Bermudez'in açıklamaları ve Türk solcularının içinde bulunduğu durum da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Evet, Fidel Castro'nun resimleriyle büyüyenler... Castro'nun ülkesinde yönetime gelen bir isim, Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu tebrik edecek şekilde Türkiye'ye bir ziyarette bulunuyor. "Dünya Beşten Büyüktür" ve benzer söylemlerle Tayyip Erdoğan'ın başta Amerikan emperyalizmine karşı baş kaldırışını bir anlamda desteklemek için Türkiye'yi ziyaret ediyor ve işbirliğinin geliştirilmesi noktasında açıklamalar yapıyor.

Fidel Castro'nun resimleriyle büyüyenleri bir görelim, sizin hayranı olduğunuz Castro'nun ülkesinde yönetimde olan kişi Tayyip Erdoğan'la el sıkışıyor.