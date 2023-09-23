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Dünya Fidan, Türkevi'nde Karaçay Türklerini kabul etti
Dünya

Fidan, Türkevi'nde Karaçay Türklerini kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-09-23 09:57:00 -
Fidan, Türkevi'nde Karaçay Türklerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Karaçay Türklerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Karaçay Türklerini kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamasına göre Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York Türkevi'nde Karaçay Türkleriyle görüştü.

Bakan Fidan, Karaçay Türklerine, Başkonsolosluk kapılarının her zaman açık ve kendilerinin hizmetinde olduğunu kaydetti.

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Yorumlar

Rıfat Canpolat

Hukumetimizin yeni dışisleri bakanımızın bu tutumunu takdir ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyorum.
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