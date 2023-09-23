Fidan, Türkevi'nde Karaçay Türklerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Karaçay Türklerini kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Karaçay Türklerini kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamasına göre Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York Türkevi'nde Karaçay Türkleriyle görüştü.
Bakan Fidan, Karaçay Türklerine, Başkonsolosluk kapılarının her zaman açık ve kendilerinin hizmetinde olduğunu kaydetti.