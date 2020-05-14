  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

FIBA'dan basketbolu özleyenler için dijital kampanya

"FIrstBAsket" (İlk basket) ismi verilen kampanyada, röportaj yapılacak kişilere "İlk basketiniz nasıl olacak?" sorusu yönlendirilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:19:55 -
FIBA'dan basketbolu özleyenler için dijital kampanya

ANKARA (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen basketbolun tekrar başlamasını bekleyen sporseverlere olumlu mesajlar iletmek için dijital bir kampanya olan "FIrstBAsket"i (İlk basket) başlattı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, kampanyanın basketbolcular, taraftarlar ve basketbolun diğer aktörleri ile hazırlanan video, fotoğraf ile mini röportajlardan oluşacağı ifade edildi. Röportajlarda yer alan kişilere "İlk basketiniz nasıl olacak?" sorusunun yönlendirileceği aktarıldı.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle tüm spor organizasyonlarında aksamalar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyada yavaş yavaş çeşitli aktivitelerin devam ettirilme adımlarının atılmaya başlandığı günlerde, basketbol ailesi de basketbolun geri dönüşünü hevesle bekliyor. Bu zorlu zamanlarda, 'FIrstBAsket' dijital kampanyası, basketbola olan tutkumuzu ve sevgimizi teşvik ederek, herkesi hayal ettiği ilk basketini paylaşmaya davet ediyor."

FIrstBAsket kampanyasının bütün içeriklerinin FIBA'nın bütün sosyal medya hesaplarından yayımlanacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı