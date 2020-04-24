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Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü Fenerbahçe'den Victor Lapena

2020-04-24 12:49:02 -
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü Fenerbahçe'den Victor Lapena

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıran İspanyol Victor Lapena, FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın antrenörü belirlendi.

Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen ve takımını 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle B Grubu lideri yapan Lapena, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi oldu.

Oylamada Rusya ekibi Nadezhda'dan Yunan Georgios Dikaioulakos ikinci, Fransa temsilcisi BLMA'dan Belçikalı Thibaut Petit ise üçüncü sırayı aldı.


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