FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü Fenerbahçe'den Victor Lapena
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıran İspanyol Victor Lapena, FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın antrenörü belirlendi.
Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen ve takımını 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle B Grubu lideri yapan Lapena, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi oldu.
Oylamada Rusya ekibi Nadezhda'dan Yunan Georgios Dikaioulakos ikinci, Fransa temsilcisi BLMA'dan Belçikalı Thibaut Petit ise üçüncü sırayı aldı.