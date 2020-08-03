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Spor

FIBA, Dünya Kupası katılımı için Endonezya'ya şart koştu

Yeniakit Publisher
2020-08-03 16:10:17 -
FIBA, Dünya Kupası katılımı için Endonezya'ya şart koştu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, 2023 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Edonezya'nın organizasyona katılabilmesi için bir şart koştu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Endonezya Milli Takımı'nın 2023 Basketbol Dünya Kupası'na direkt katılabilmesi için, 2021 Asya Kupası'nda ilk sekizde yer alması gerektiği belirtildi.

Dört yılda bir düzenlenen Asya Kupası, 17-29 Ağustos 2021'de 16 takımla gerçekleştirilecek. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Endonezya'nın turnuvaya katılabilmesi için ilk 8'e girmesi gerekecek.

Dünya Kupası'nın diğer ev sahipleri Japonya ve Filipinler ise bu turnuvaya doğrudan katılabilme hakkını FIBA 2019 Dünya Kupası'nda oynayarak elde etmişti.

FIBA 2023 Dünya Kupası, turnuva tarihinde ilk kez birden fazla ev sahibi ülkede düzenlenecek. Grup aşaması müsabakaları Endonezya, Japonya ve Filipinler'de gerçekleştirilecek organizasyonun final etabı ise Filipinler'in başkenti Manila'da yapılacak.


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