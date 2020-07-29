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Spor

FIBA 2023 19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, Madrid’de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:29:29 -
FIBA 2023 19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, Madrid’de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA 2023 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın İspanya'nın başkenti Madrid’in ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 15-23 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun Madrid'de yapılacağı belirtildi.

İspanya Basketbol Federasyonunun daha önce 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ve FIBA 2016 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.


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