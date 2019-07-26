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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:28
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. A Grubu’nda yer alan milliler, ilk maçında yarın TSİ 16.45’te Büyük Britanya ile oynayacak.


Yunanistan’ın Volos kentinin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 27 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvada 4 grupta toplam 16 ülke mücadele edecek. Şampiyonada Büyük Britanya, Almanya ve Sırbistan ile A Grubu’nda yer alacak milliler, ilk grup maçını yarın TSİ 16.45’te Büyük Britanya ile oynayacak. Ay-yıldızlılar, 28 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30’da Almanya ve grubundaki son maçında da 29 Temmuz Pazartesi günü 19.00’da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.


18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda gruplar ise şu şekilde:



A Grubu: Büyük Britanya, Almanya, Sırbistan, Türkiye


B Grubu: Rusya, İtalya, Karadağ, Litvanya


C Grubu: Yunanistan, Slovenya, Fransa, Letonya


D Grubu: Hollanda, Finlandiya, Hırvatistan, İspanya



Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda şu isimler yer alıyor:


"Ömer Can İlyasoğlu (Anadolu Efes), Göktuğ Baş (Anadolu Efes), Mustafa Kurtuldum (Anadolu Efes), Tarık Sezgün (Anadolu Efes), Atakan Erdek (Bandırma Kırmızı), Alperen Şengün (Bandırma Kırmızı), Furkan Haltalı (Bandırma Kırmızı), Boran Güler (Bandırma Kırmızı), Ömer Yasir Küçük (Ormanspor), Adem Bona (Pınar Karşıyaka), Berkan Aksu (Tofaş), Tibet Deniz Görener (Montverde Academy)."

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:28
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