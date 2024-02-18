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Otomotiv Fiat’tan şubat, mart ayında kampanya! Araç sahipleri dikkat: 482.200 lira, sıfır otomobil! Görülmemiş fırsat
Otomotiv

Fiat’tan şubat, mart ayında kampanya! Araç sahipleri dikkat: 482.200 lira, sıfır otomobil! Görülmemiş fırsat

Yeniakit Publisher
2024-02-18 20:45:00 - 2024-02-18 21:03:07
Fiat’tan şubat, mart ayında kampanya! Araç sahipleri dikkat: 482.200 lira, sıfır otomobil! Görülmemiş fırsat

Türkiye otomobil pazarında lider markalardan biri olan Fiat, 2023 model Egea araçları için özel bir satış kampanyası başlattı. Araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir kampanya başladı. 482.200 lira ile 537.700 lira arasında çok sayıda araç satışa çıkıyor.

Fiat Egea'da Özel Kampanya Fırsatı
Türkiye otomobil pazarında lider markalardan biri olan Fiat, 2023 model Egea araçları için özel bir satış kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, sınırlı sayıdaki Egea modelleri, hemen teslim avantajıyla sunuluyor. Fiat, araç alımını ertelemek zorunda kalan müşterilerine, yükselen fiyatlar karşısında ekonomik bir alternatif sunarak, otomobil sahibi olma hayallerini gerçekleştirme fırsatı veriyor.

İndirimli Fiyatlar ve ÖTV Muafiyeti

Fiat'ın açıklamasına göre, kampanya dönemi 03.02.2024 – 01.03.2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilere, ÖTV ve MTV dışındaki fiyatlar üzerinden, engellilik durumunu gösteren sağlık raporu ibraz edilmesi halinde, büyük indirimler sunulacak. Bu indirimlerle birlikte, engelli raporu olan kişiler, 2023 model Fiat Egea araçlarına çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilecekler.

Fiyat Listesi ve Model Seçenekleri

2023 model Fiat Egea, çeşitli donanım paketleri ve motor seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Egea'nın Easy, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere farklı donanım paketlerindeki araçlar için belirlenen fiyatlar şu şekildedir:

Egea Easy 1.4 Fire 95 HP modeli 448.800 TL,
Egea Urban 1.4 Fire 95 HP modeli 482.200 TL,
Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP modeli 509.900 TL,
Egea Limited 1.4 Fire 95 HP modeli 537.700 TL gibi başlangıç fiyatlarıyla sunuluyor.

Ayrıca, Fiat Egea'nın dizel, DCT otomatik şanzıman ve hibrit motor seçenekleri de farklı fiyat aralıkları ile müşterilere çeşitlilik sunuyor. Engelli bireyler, bu özel kampanya sayesinde, ÖTV muafiyeti avantajından yararlanarak, ekonomik koşullarda yeni bir araç sahibi olma şansını elde edecekler. aydinhedef'in aktardığı haberde: Bu kampanya, stoklarla sınırlı olduğundan, ilgilenen müşterilerin hızlı hareket etmeleri gerekmekte. 
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