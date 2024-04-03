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Otomotiv Fiat Nisan ayında merakla beklenen fiyat listesini yayınladı! Araç fiyatları: 449.900 TL'den sıfır otomobil fırsatı
Otomotiv

Fiat Nisan ayında merakla beklenen fiyat listesini yayınladı! Araç fiyatları: 449.900 TL'den sıfır otomobil fırsatı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 18:25:00 - 2024-04-03 19:17:18
Fiat Nisan ayında merakla beklenen fiyat listesini yayınladı! Araç fiyatları: 449.900 TL'den sıfır otomobil fırsatı

Fiat otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini uygun fiyatlı Egea modelleri ile çekiyor. Merakla beklenen araçların fiyatları güncellendi! Ayrıca Fiat'ın nisan ayı güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, bir otomobil modelinin 449.900 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Detaylar haberimizde…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş uygun araba arayışına girişti. Bu noktada birçok vatandaşın ilgisini; Fiat, Citroen, Kia, Chery ve Hyundai gibi otomotiv firmaları çekebiliyor.

Fiat otomotiv firması, Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini uygun fiyatlı Egea modelleri ile çekebiliyor. Ancak Fiat'ın yayımlanan güncel fiyat listesi incelendiğinde, elektrikli Topolino modelinin ön plana çıktığı görüldü. Nitekim Fiat Topolino elektrikli otomobil modeli, 449.900 TL.

FİAT TOPOLİNO NİSAN AYI OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Fiat otomobil üreticisi, Topolino modeli ile nisan ayına adeta noktayı koydu. Çünkü birçok farklı otomobil modeli yüksek fiyatlardan satışa sunulurken, Fiat Topolino elektrikli otomobil modeli 449.900 TL'den satışa çıkartıldı. İşte Fiat Topolino elektrikli otomobil modelinin 3 Nisan 2024 tarihli fiyat listesi;

Versiyonu: Topolino. Yakıt Tipi: Elektrikli. Fiyatı: 449.900 TL.

Versiyonu: Topolino Plus. Yakıt Tipi: Elektrikli. Fiyatı: 479.900 TL.
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DİĞER SEÇENEKLER

Otomobil tercihi yapılırken, bütçe ve performans hesaplamasının iyi yapılması öneriliyor. Bu noktada satın alınacak arabanın ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı da göz önünde tutulmalı. Nitekim Fiat Topolino modelinin yanı sıra; Citroen, Kia, Hyundai, Chery ve Renault gibi diğer otomotiv firmalarının da otomobil modelleri incelenebilir.

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