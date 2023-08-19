Fiat Egea Cross'un sürpriz yaptığı açıklandı! Süreç başlatıldı: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılan başka SUV model yok!
Fiat Egea, uygun fiyatı ve cazip özellikleri sayesinde otomobil tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor. Bu nedenle, kampanyalı indirimlerle birlikte Egea'nın daha da popüler hale gelmesi bekleniyor. Araç alacaklar dillerini yutacak: Ülkemizde SUV modeller arasında büyük bir rekabet yaşanırken dev otomobil markası Fiat Ağustos ayında sürprizini yaptı. İşte Fiat Egea Cross güncel fiyat listesini görenler gözlerine inanamadı. Fiat Egea Cross sürprizi, son paylaşımı dikkat çekti
Araba almak ülkemizde zorlaşmışken, SUV almak daha da zor hale geldi. Çünkü zaten SUV modelleri eskisine göre artık çok daha popüler ve talebin yükselmesi sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de bu segmentte yer alan araçların fiyatının yükselmesine neden oluyor.
Türkiye’deki enflasyon problemini de düşünecek olursak SUV modellerinin fiyatları artık ulaşılabilir seviyeleri geçiyor.
Ancak her şeye rağmen pazarda hala “uygun” fiyatlı araçlar var. Bu araçların bir listesini yapacak olursak Fiat Egea Cross hiç şüphesiz ki ilk sırayı alacaktır.Aracın belirli bir standardı koruyan konfor ve yol tutuş özellikleri, şık tasarım yapısı ve nispeten ucuz parça maliyetleri onu tam bir fiyat – performans otomobili yapıyor.
440 litrelik bir bagaj kapasitesi sunan Egea Cross, gerek şehir içerisinde gerekse daha uzun sürüş mesafelerinde kabul edilebilir bir alan vadediyor. Üstelik bunu yaparken arka koltukta yolculuk edecek olanlar da düşünülmüş. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile karşılaştırılan Fiat Egea bu konuda ferah bir yaşam alanı verildiğini unutmadan söylememiz lazım.
Ülkemizde ondan daha ucuza satılan SUV model yok! Görenler gözlerine inanamadı Zira ülkemizde sıfır otomobil fiyatları artık aylık değil haftalık değişimler yaşıyor.
İlginizi çekebilir→ TOGG teslimatları sürüyor! Bakan altını çizerek duyurdu: TOGG sayısı o tarihte 28 bin olacak! Potansiyel var→ TIKLAYINIZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İşte şu anda satışta olan en ucuz SUV model olan Fiat Egea Cross modelinin güncel fiyat listesi...
1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli
Fiyatı: 802.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel
Fiyatı: 947.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel
Fiyatı: 1.068.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli
Fiyatı: 1.200.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
Fiyatı: 842.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel
Fiyatı: 987.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel
Fiyatı: 1.108.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli
Fiyatı: 1.230.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli
Fiyatı: 892.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel
Fiyatı: 1.158.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli
Fiyatı: 1.280.900 TL (f5haber)
İlginizi çekebilir→ Akaryakıt fiyatları! Zam sonrası o adım: Motorine dev indirim, pompa fiyatlarına yansıdı! 3 ilde 18 Ağustos 2023 güncel fiyatı...→ TIKLAYINIZ