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Dünya FHK-C: İşgalciler dün gece ağır kayıplar verdi
Dünya

FHK-C: İşgalciler dün gece ağır kayıplar verdi

Yeniakit Publisher
2023-10-28 10:53:00 -
FHK-C: İşgalciler dün gece ağır kayıplar verdi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi askeri kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları siyonist rejimin Gazze'ye yönelik kara harekatı girişiminde ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi askeri kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları siyonist rejimin Gazze'ye yönelik kara harekatı girişiminde ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları'ndan yapılan açıklamada, '' İşgalciler dün gece ağır kayıplar verdi. Bu ağır askeri kayıplarını örtmek için histeri halinde çıldırmışcasına sivillere saldırdı.'' denildi. İşgal ordusu dün gece Gazze'ye 100 savaş uçağıyla saldırmıştı.

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Yorumlar

Gültekin

Malum kalleş devletler, niçin görmek istemiyor, neyi; İsrail'in karşısında bir devlet mi var?, ordu mu var? kime savaş ilan etti?, HALA NİÇİN ANLAMIYORLAR SİLAHSIZ, SAVUNMASIZ, MASUM İNSANLARI ÖLDÜRMENİN İSMİ NE ZAMAN SAVAŞ OLDU?, EY İSRAİL SİZİ GÜVENDİĞİNİZ AĞA BABALARINIZ BİLE KURTARAMAYACAĞI GÜNLER FAZLA UZAKTA DEĞİLDİR, ÇÜNKÜ MÜSLÜMANLARIN SELAHATTİN EYYÜBÜLERİ BİTMEZ.
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