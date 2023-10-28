FHK-C: İşgalciler dün gece ağır kayıplar verdi
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi askeri kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları siyonist rejimin Gazze'ye yönelik kara harekatı girişiminde ağır kayıplar verdiğini açıkladı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi askeri kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları siyonist rejimin Gazze'ye yönelik kara harekatı girişiminde ağır kayıplar verdiğini açıkladı.
Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları'ndan yapılan açıklamada, '' İşgalciler dün gece ağır kayıplar verdi. Bu ağır askeri kayıplarını örtmek için histeri halinde çıldırmışcasına sivillere saldırdı.'' denildi. İşgal ordusu dün gece Gazze'ye 100 savaş uçağıyla saldırmıştı.