Fezleke sayısı 1336’ya ulaştı! HDP ve CHP vekilleri fezlekede yarışıyor

Böylece TBMM Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen fezleke sayısı 1336’ya ulaştı. Meclis Karma Komisyonuna, 252’si 26. Yasama Dönemi’nden devralınan olmak üzere toplam 1336 dokunulmazlık tezkeresi sevk edildi. Bunlardan 69’u çeşitli nedenlerle iade edildi. 27. Yasama Dönemi’nde 5’i HDP, 3’ü CHP, 1’i MHP olmak üzere toplam 9 ismin ya milletvekilliği sona erdi ya da davası düştü. Karma Komisyonun uhdesinde 1267 fezleke bulunurken, hakkında dosya düzenlenen ve milletvekilliği devam edenlerin sayısı ise 186 oldu. En fazla HDP ve CHP milletvekilleri hakkında fezleke hazırlanırken bu rakam rekor düzeylere ulaştı. Bu kapsamda HDP’li, 3’ü milletvekilliği sona eren olmak üzere 59 milletvekilinin 955, CHP’li 97 milletvekilinin ise 245 fezlekesi bulunuyor. Komisyonda, AK Parti’li 12 milletvekilinin 13, MHP’li 8 milletvekilinin 8, İYİ Parti’li 8 milletvekilinin 15 dokunulmazlık dosyası yer alıyor.