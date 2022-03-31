Feyzullah Aktürk kimdir? Avrupa Güreş Şampiyonu Feyzullah Aktürk kaç yaşında, nereli?

Milli sporcu Feyzullah Aktürk de erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı. Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Feyzullah, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev ile karşılaştı. İlk devreyi 2-0 önde kapatan Feyzullah, karşılaşmayı 6-1 kazarak altın madalya elde etti. Peki Feyzullah Aktürk kimdir, nereli kaç yaşında?

Feyzullah Aktürk kimdir?

Feyzullah Aktürk 1 Ocak 1999 Manisa doğumludur.. Serbest stilde 97 kiloda mücadele eden sporcu, Çanakkale Lapseki Belediye kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

İtalya'nın Başkenti Roma'da devam eden 2018 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda Feyzullah Aktürk Azerbaycanlı Alimagamed Alikhmaev ve Rus Alen Khubulov'u yenerek çıktığı finalde Avrupa şampiyonu Gürcü rakibi Zuriko Urtasvili'ye yenilerek gümüş madalyada kazandı.

2019 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda Feyzullah Aktürk, Moldovalı Radu Lefter'i tuşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 2019 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 97 kiloda Feyzullah Aktürk, bronz madalya elde etti. ABD’li, Ukraynalı rakiplerinden sonra repesajdan gelen Çinli rakibi Reheman Rusidanmu’yu da 11-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı. 2021 yılında 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde son 4'e kalarak başpehlivan olmuştur

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2022 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 92 kg'da altın madalya kazandı. İlk turda Makedon Redjep Hajdari'yi 10-0, çeyrek finalde Slovak rakibi Viliam Oross’u 10-0, yarı finalde Gürcü Daviti Koguashvili'yi 11-0 yenerek finale çıktı. Finalde Alman Joshua Morodion'u da 10-0 sayı tuşuyla yenerek turnuvada puan vermeden altın madalya kazandı.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 92 kg'da finalde Bulgaristan adına yarışan Akhmed Bataev'i 6-1 yenerek altın madalya kazandı. İlk turda Avusturyalı Benjamin Greil'i 11-1 teknik tuşla, çeyrek finalde Moldovalı Georgii Rubaev'i 8-0, yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi 5-2 yenmişti. Avrupa Şampiyonaları tarihinde bugüne dek 99 altın madalya kazanan Türkiye, böylece 100'üncü altın madalyaya ulaştı.