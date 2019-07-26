0553 313 94 23

Feyzioğlu'yla görüşen Gül'den açıklama!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüşen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargı Reformu'nun genişletilmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:42
Feyzioğlu'yla görüşen Gül'den açıklama!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm paydaşlarla Yargı Reformu'nun genişletilmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüşmesi sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Feyzioğlu ile Yargı Reformu'yla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gül, "Tüm paydaşlarımızla reformun genişletilmesi konusunda hemfikiriz. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' anlayışıyla hazırlanan reformu hayata geçirmek temel hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:42
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Yargı Reformu
  3. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyetisyen vücut analizi nasıl yapılır
    1. Diyetisyen vücut analizi nasıl yapılır
    2. "Hedefim ligde şampiyonluk yaşamak"
    3. Taksim’deki “Kurt Kapanı-11”..
    4. İsrail mafyasından 2 kişi, peruklu..
    5. Murat Zorluoğlu: Cumhurbaşkanımız..
    6. Traktörün altında kalan yaşlı adam, 9..
    7. Erbil saldırısının azmettiricisine..
    8. Görgü tanığından korkunç sözler: Mesut..
    9. Kanal tedavisi nedir nasıl yapılır
    10. Afganistan'da Taliban karakola saldırdı
    11. Adana Ticaret Borsası
    12. 'Türkçe'nin söz varlığı 600 bin..
    13. Fındık taban fiyatının açıklanması
    14. Eski belediye başkanını silahla..
    15. Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı
    16. Açıklanan fındık fiyatı memnun etti
    17. Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e..
    18. “Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk
    19. Talas’ta 220 kursiyer Yaz Futbol Okulu..
    20. Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü
    21. Teslim olan PKK'lıdan çarpıcı itiraf!..
    22. "Merkez Bankasının çaktığı kıvılcımın..
    23. İl İstihdam ve Mesleki Kurul..
    24. Kurtuluş Karamustafa:"Kayseri..
    25. Şehit Polis Memuru Hayrettin Yılmaz..
    26. Başkan Palancıoğlu:"Mimarsinan..
    27. Bahçenizde rattan şıklığı!
    28. Prof. Dr. Cengiz Akbulak için anma..
    29. Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu..
    30. Forum Diyarbakır AVM dev kadrosuna bir..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!