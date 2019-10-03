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Feyzioğlu’nun davetine AK Parti tam kadro katıldı

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 50. kuruluş yıldönümü ve 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla düzenlediği yemekli programa AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin hukukçu milletvekilleri tam kadro katıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:01
Feyzioğlu’nun davetine AK Parti tam kadro katıldı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB’nin 50. kuruluş yıldönümü ve 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla 2 Ekim Çarşamba günü Ankara’da TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir yemekli program düzenledi. Feyzioğlu yemek için baro başkanlarının yanı sıra TBMM’deki mevcut 90 hukukçu milletvekiline de davetiye göndermişti.

TBMM Başkanı Şentop, Adalet Bakanı Gül katıldı

Yeni Akit’in ulaştığı bilgilere göre, programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti, İYİ Parti ile MHP’nin hukukçu milletvekilleri ve baro başkanları katıldı. Programda TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Gül kısa bir selamlama konuşması yaparak, Feyzioğlu’na teşekkür ettiler. Davetiye gönderilen CHP ile HDP’nin hukukçu milletvekillerinin ise programa katılmadığı belirtildi. Program sonrasında milletvekilleri toplu fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:01
  1. Ankara
  2. Metin Feyzioğlu
  3. TBB

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  • abdullahabdullah47 dk önce
    Darbeci ideolojik Baroların olmaması normal...onların öncelikli işi siyaset, yargı-meslek aksesuar boş vakti kalırsa....devasa aidat bütçeleri ve resmi hizmete mahsus bürokratik ayrıcalıklı eski Türkiye alışkanlıkları ile BİR GÜNLÜK BEYLİK BEYLİKTİR:)) kara göründü, tabanvaylara ve el/üye aidatlarıyla SARAYLARINDAKİ beyliklerinin SONU GELDİ!

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