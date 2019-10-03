Feyzioğlu’nun davetine AK Parti tam kadro katıldı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB’nin 50. kuruluş yıldönümü ve 2019-2020 adli yılı açılışı dolayısıyla 2 Ekim Çarşamba günü Ankara’da TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir yemekli program düzenledi. Feyzioğlu yemek için baro başkanlarının yanı sıra TBMM’deki mevcut 90 hukukçu milletvekiline de davetiye göndermişti.

TBMM Başkanı Şentop, Adalet Bakanı Gül katıldı

Yeni Akit’in ulaştığı bilgilere göre, programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti, İYİ Parti ile MHP’nin hukukçu milletvekilleri ve baro başkanları katıldı. Programda TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Gül kısa bir selamlama konuşması yaparak, Feyzioğlu’na teşekkür ettiler. Davetiye gönderilen CHP ile HDP’nin hukukçu milletvekillerinin ise programa katılmadığı belirtildi. Program sonrasında milletvekilleri toplu fotoğraf çektirdi.