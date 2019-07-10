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Feyzioğlu’ndan 'Yargı Reformu Paketi' açıklaması!

'Yargı Reformu Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmeden önce yasallaşması gerektiğini belirten Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Bu paket, Türkiye'nin önünü açacak bir başlangıçtır" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:27
Feyzioğlu’ndan 'Yargı Reformu Paketi' açıklaması!

Elazığ Barosu tarafından düzenlenen 'Disiplin Hukuku' eğitim semineri, Metin Feyzioğlu'nun katımıyla yapıldı. Seminerde konuşan Feyzioğlu, Türkiye’nin bir diktatörlük olduğunu iddia eden ve bu algıyı ABD ve Avrupa toplumlarında yerleştirmek için çalışan PKK, FETÖ ve onların tetikçisi DHKP-C el birliğiyle lobi yapıldığını söyledi.

'Türkiye'nin önünü açacak bir başlangıç'

Feyzioğlu, 'Yargı Reformu Paketi'nin, Türkiye'nin önünü açacak başlangıç olduğunu kaydetti, TBMM'nin tatile girmeden paketin yasallaşması gerektiğini dile getirdi:

"Paket Ekim'e kalabilir gibi cümleler duymaktayım. Bu bizi Türkiye adına üzüyor. Paketi küçümseyenlerin niyetlerini biliyoruz. Ancak o niyetlere su taşımanın da anlamı yoktur. Bu paket, Türkiye'nin önünü açacak bir başlangıçtır. Olağanüstü hal döneminin sonrasında Türkiye’nin yeniden eskisinden daha güçlü bir hukuk devleti inşası sürecine yönelimidir. Bu niyeti kimsenin küçümseme hakkı yoktur. Çünkü bu millet içindir. Evlatlarımız ve geleceğimiz içindir. 1,5 yıldır binlerce insanın emek harcayarak, Türkiye'nin, önünü açacak bir 'Yargı Reformu' çalışması yapması, Türkiye'de diktatörlüğün olmadığının ispatıdır. Bu ispatın alenileşmesi için bir paketin, meclis tatile girmeden geçmesi lazımdır. Ekim çok geçtir."

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:27
  1. Elazığ Barosu
  2. Disiplin Hukuku
  3. Metin Feyzioğlu
  4. PKK
  5. FETÖ
  6. DHKP-C
  7. Yargı Reformu Paketi
  8. ABD
  9. Avrupa

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