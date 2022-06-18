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Gündem Feyzioğlu'ndan SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki
Gündem

Feyzioğlu'ndan SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki

Metin Feyzioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA paylaşımına çok sert tepki gösterdi. Feyzioğlu, "bu kişi anamuhalefet partisinde maalesef hala çok etkin. Vahim." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 15:28:00 -
Feyzioğlu'ndan SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesinde zafer kazandıran araçlarından olan Bayraktar İHA'lara karşı düşmanlığına son sürat devam ediyor.

SİHA rahatsızlığını yine dile getirdi

Twitter'da fake olan bir SİHA haberini paylaşan Tanrıkulu, "Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. SİHA üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı" denildi. Bu haberi paylaşan Sezgin Tanrıkulu "Bu korku size yeter troller Ama emin olun adil olacağız." dedi.

Feyzioğlu'ndan sert tepki

Sezgin Tanrıkulu'nun bu paylaşımı üzerine sosyal medyadan bir yazı yayınlayan Metin Feyzioğlu ise bu paylaşıma sert tepki gösterdi. Feyzioğlu, "Sezgin Tanrıkulu dün yayınlamış. Bakanlık fantazisi değil konu. SİHALAR ve İHA'lar PKK'lı alçaklara göz açtırmıyor. Bu kişi bundan nefret ediyor. PKK'yı da savaşan taraf olarak Devletin eşiti görüyor. Ve bu kişi anamuhalefet partisinde maalesef hala çok etkin. Vahim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Murat ben

Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş.

Neco

Niye etkin olmasınki ana muhalefet dediğini hain lerin hepsi aynı.chp=PKK=feto
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