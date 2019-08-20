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Feyzioğlu'ndan eleştirilere cevap! 'Bunların ödü kopuyor'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Habertürk televizyonunda Beştepe’de yapılacak adli yıl açılış törenine katılacak olması nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdi.

20 Ağustos 2019 Salı 09:23
Feyzioğlu'ndan eleştirilere cevap! 'Bunların ödü kopuyor'

Beştepe’de yapılacak adli yıl açılış törenine katılacak olması nedeniyle gelen eleştirilere Habertürk Televizyonunda katıldığı programda yanıt veren Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Barolardan gelen tüm eleştiriler ağır olsun, olmasın başımın üstüne” diye konuştu.

'Bunların yargı reformundan ödü kopuyor'

'Bunların yargı reformu çıkacak diye ödü kopuyor! Çünkü Türkiye çok önemli bir adım atacak. Daha ilk paketten itibaren çok ciddi adımlar atmış olacak. Yargı Reformu Stratej Belgesinin hayata geçmesi için biz avukatlar lokomotif olduk. Biz her zaman hukuk devlet, demokrasi, hak özgürlükler mücadelesinde en öndeyiz. Sayın Yargıtay Başkanımıza bu tören bizde olsun dedik. Sayın Başkan 'Türkiye'yi normalleştiriyoruz, geleneğe dönelim' dedi. Biz açıkçası 'gelin Türkiye Barolar Birliğ'nde yapalım' dedik. cumhurbaşkanlığı Külliyes'ndeki törene tabiki katılacağız. Biz 4 senedir her yerde yapılan törene katılıyoruz. Çok net söyledim, dinleyici olarak çağrıldığımız yere gitmeyiz, diye. Konuşma imkanımız, hakkımız teslim edildiğnde gider söyleriz dedik. İsmail Başkan'la konuştuk. Gerginlikten beslenenlere rağmen hadi gelin dedik Türkiye'yi normalleştirelim.'

'Bize ağır saldıranlar yine saldırıyor'

'Yargı reformu belgesi açıklanırken sayın Cumhurbaşkanı tarafından, bize niye oraya gidiyorsun diye ağır saldıranlar yine saldırıyor. Aynı arkadaşlarımız Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Bürosu’na gidiyorlar. O da Külliye’de. O kurulun başkanı Sayın Cumhurbaşkanı. Kendileri gitmek istediğinde gidiyorlar. Adalet Bakanımızla görüşüyorlar. Cumhurbaşkanının tayin ettiği bir bakan konumunda. Aynı arkadaşlarımız bir başka siyasi parti başkanıyla fotoğraf çektirip, profil fotoğrafı yapıyorlar. Metin Feyzioğlu kanun çıkaracak ya da kanun çıkarılmasını sağlayacak olan ülkenin Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanı ile görüşülüyor, kıyametler kopuyor.'

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:23
  1. Metin Feyzioğlu
  2. Yargı reformu
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Habertürk Televizyonu
  6. Türkiye
  7. Beştepe

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