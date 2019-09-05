0553 313 94 23

Feyzioğlu’ndan Atatürk Üniversitesi’ne ziyaret

Türkiye Barolar Birliği tarafından Erzurum’da yapımına başlanan Sosyal Tesis ile Staj Eğitim Merkezinin temel atma törenine katılmak üzere kente gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

05 Eylül 2019 Perşembe 18:30
Feyzioğlu’ndan Atatürk Üniversitesi’ne ziyaret

Türkiye Barolar Birliği tarafından Erzurum’da yapımına başlanan Sosyal Tesis ile Staj Eğitim Merkezinin temel atma törenine katılmak üzere kente gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri oldu.


Aziziye ilçesi Dadaşkent mevkiinde yapımına başlanan Sosyal Tesis ile Staj Eğitim Merkezinin açılış töreninde, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun yanı sıra şehrin mülki, idari, askeri ve yargı erkânı yer aldı.


Törenin ardından Atatürk Üniversitesinde misafirini ağırlayan Rektör Çomaklı, yakın zamanda üniversite ile Türkiye Barolar Birliğinin ortaklaşa olarak düzenlediği programda konuk ettikleri Metin Feyzioğlu’nu tekrar Erzurum’da görmekten memnuniyet duyduklarını aktardı.


Yeni Adli yılın tüm hukuk camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Çomaklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir köşesinde yargıyı temsil eden, adaletin tecellisi için şevkle çalışan, hâkim, savcı, avukat ve tüm yargı mensuplarının Adli Yılını en içten duygularıyla kutladığını ifade etti. Metin Feyzioğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Rektör Çomaklı, Türkiye Barolar Birliği ile yeni yılda da iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.


“Erzurum’un İsmi Bile Güven Veriyor”


Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde açılışı yapılan tesisin sadece Erzurum Barosuna ait olmadığını, 79 baro ve 116 bin avukatın tamamına hizmet verecek bir tesisin yapımına başlandığını vurgulayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Atatürk Üniversitesi ile yakın zamanda “100. Yılında Erzurum Kongresi” paneli düzenlediklerini hatırlatarak ülkemizin böylesine önemli bir eğitim kurumunda tekrar bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.


Erzurum isminin kendilerine daima güven verdiğini belirten Başkan Feyzioğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Erzurum; tarihi, kültürü ve bulunduğu konum itibariyle ülkemiz için değerli bir kenttir. Herkese, her daim güven vermiştir. Adında bile bir er’lik, mertlik var. Bu yüzden ne yaparsak Erzurum için az kalır. Bu vesileyle hizmet etmekten onur duyduğumuz Erzurum’da 2021 yılında açılmasını planladığımız Sosyal Tesis ile Staj Eğitim Merkezimizin herkese hayırlı olmasını diliyor, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya misafirperverliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.


Ziyaret hediye takdimiyle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:30
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyetten tanıtım filmleri
    1. Emniyetten tanıtım filmleri
    2. Ordu’da uyuşturucu operasyonları..
    3. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi..
    4. Kavuncu’dan esnaf turu
    5. Tosya’da trafik komisyonu toplantısı..
    6. Savcı Sayan'dan bomba paylaşım: Bundan..
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    9. BM Libya Temsilcisi'nden "krizin..
    10. Avrupa şampiyonundan Başkan Köse’ye..
    11. Özçelik’ten Avrupa şampiyonu Güneri’ye..
    12. Malazgirtli çiftçiler, kooperatif ve..
    13. Feyzioğlu’ndan Atatürk Üniversitesi’ne..
    14. Şanlıurfa'da İYİ Parti'den istifa
    15. Borsa günü yükselişle tamamladı
    16. Milletvekili Kavuncu, muhtarlarla..
    17. Bursa Büyükşehir Belediyespor'da..
    18. Asırlar sonra Kayı Boyu’nun göç yolunu..
    19. Lübnan'dan çağrı: Türkiye'den bir..
    20. Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile..
    21. Kuyucak’ın düşman işgalinden..
    22. ERDEMİR’in yeni yatırımlarının ÇED..
    23. Erciş’te jandarmadan ‘Güven Masası’..
    24. "Ne gerek vardı bunlara diyen..
    25. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye..
    26. Piyasalarda gün sonu
    27. Arap Birliğinden "sığınmacılara..
    28. Yozgat’ta av köpekleri ile kilosu 3..
    29. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    30. 1. Uluslararası Kel Aliço Serbest..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'