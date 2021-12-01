  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Feyza Sevil Güngör kimdir?
Medya

Feyza Sevil Güngör kimdir?

Feyza Sevil Güngör kim? Kuruluş Osman dizisine Hera rolüyle katılan Feyza Sevil Güngör’ün yaşı, kariyeri merak konusu oldu. Peki, Feyva Sevil Göngör hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 16:43:00 -
Feyza Sevil Güngör kimdir?

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna bir yeni isim dahil oldu. Hera karakterini oynayacak olan Feyza Sevil Güngör’in kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Feyza Sevil Güngör kimdir?

Feyza Sevil Güngör 1997 yılında dünyaya geldi. 2015 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde eğitimine başlayan Güngör 2020’de mezun oldu. Savaşçı dizisinde rol alan Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman’da Hera rolünü oynayacak.

 

Kuruluş Osman Prenses Hera Kimdir? Kuruluş Osman Hera'yı kim oynuyor?
Kuruluş Osman Prenses Hera Kimdir? Kuruluş Osman Hera'yı kim oynuyor?

Medya

Kuruluş Osman Prenses Hera Kimdir? Kuruluş Osman Hera'yı kim oynuyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan dolara önemli müdahale
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolara önemli müdahale

Merkez Bankası, döviz kurlarında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlar nedeniyle müdahale edildiğini açıkladı.
Ertan Özyiğit'ten olay çıkış: Türkiye ile Asya ülkesi arasında savaş çıkacak
Gündem

Ertan Özyiğit'ten olay çıkış: Türkiye ile Asya ülkesi arasında savaş çıkacak

Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, dünyada büyük bir güç çekişmesinin yaşanacağını ve Türkiye'nin ileriki süreçte Çin ile savaşacağını öne sür..
O isim açıkladı:
Ekonomi

O isim açıkladı: "Zincir marketler poşete yüzde 100 zam istiyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düze..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay