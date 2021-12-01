Feyza Sevil Güngör kimdir?
Feyza Sevil Güngör kim? Kuruluş Osman dizisine Hera rolüyle katılan Feyza Sevil Güngör’ün yaşı, kariyeri merak konusu oldu. Peki, Feyva Sevil Göngör hangi dizilerde oynadı?
ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna bir yeni isim dahil oldu. Hera karakterini oynayacak olan Feyza Sevil Güngör’in kim olduğu araştırılmaya başlandı.
Feyza Sevil Güngör kimdir?
Feyza Sevil Güngör 1997 yılında dünyaya geldi. 2015 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde eğitimine başlayan Güngör 2020’de mezun oldu. Savaşçı dizisinde rol alan Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman’da Hera rolünü oynayacak.