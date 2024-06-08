Fetullah Gülen’le ilgili bomba iddia! "Alman istihbaratı" detayı olay oldu

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Fetullah Gülen’in kaçırıldığına dair iddiaları ele aldı. Gülen’in Pensilvanya’daki karargâhtan CIA'nın bilgisi dışında çıkarılmasının mümkün olmadığını belirten Özçelik, örgütteki iç kavgaların ve liderlik mücadelesinin devam ettiğini vurguladı. FETÖ ile sadece CIA'nın değil, Alman istihbaratının da ilgilendiğini söyleyen Özçelik, yazısında şunları kaydetti:

"Fethullah Gülen’in durumu…

Kaldığı yer tartışılıyor.

“Asude” kelimesini kullanması ilginç.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öldüğüne ilişkin söylenti artıyor.

Ölmese de yaşlı ve hasta.

Demans olduğu ifade ediliyor.

Örgütü yönetme şansı yok.

Yerine kim geçecek…

On milyarlarca dolar…

Bu paraya kim hükmedecek?

Büyük bir mücadele yaşanıyor.

Örgütte kavga her geçen gün büyüyor.

CIA NERESİNDE

Yeğeni Ebuseleme Gülen…

Sosyal medyadan bir video paylaştı.

Pensilvanya’daki karargâhın önünde konuştu.

“Şu anda burada değiller.

Hocaefendi’yi kaçırdılar.

Başka bir yere götürdüler.” dedi.

Daha sonra başka FETÖ’cüler de bunu doğruladı.

Pensilvanya’daki karargâh…

24 saat Amerika’nın kontrolünde…

Örgütü kuranda, yöneten de CIA.

Gülen’in kaçırılması…

CIA’nın bilgisi dışında olur mu?

OLMAZ

Konuyu, uzun süre ABD’de görev yapmış…

FETÖ konusunda uzman birine sordum.

Özetle şu değerlendirmede bulundu:

“FETÖ CIA için önemli bir örgüt.

‘Yeşil Kuşak’ projesinde Orta Asya’da,

Yugoslavya parçalanırken Balkanlar’da,

Çin’le rekabette Afrika’da,

Yine Çin’e karşı Asya ülkelerinde kullandılar.

Hâlâ da kullanıyorlar.

Bu nedenle örgütü boş bırakmazlar.

Fethullah Gülen sonrasını da planlıyordur.

Pensilvanya’daki karargâhtan çıkarılmışsa…

Mutlaka CIA’nın bilgisi vardır.

Aksini düşünmek mümkün değildir.

MÜCADELEYE MÜDAHALE

Bu tür örgütler büyüdükçe sorunları artar.

Kontrolü zorlaşır.

Ayrıca 15 Temmuz’da büyük kayıp verdi.

Onlarca yıllık çalışma fiyasko ile sonuçlandı.

Bunun hesabı görülmedi.

Şimdi bu da gündemde.

Mücadelede elbette kullanılacak.

Zaten tartışmalarda ilk sıralarda.

CIA bütün gelişmeleri değerlendiriyordur.

İstedikleri ekibi örgütün başına oturtmak…

Örgüt dağılmaması için de çalışıyorlardır.

Taraflarla görüşüyorlardır.”

ABD’Lİ DANIŞMAN

Bunları dinleyince 2014 yılına gittim.

Ankara’ya gelen bir Amerikalıya…

Eski Beyaz Saray ve Pentagon danışmanına.

Kendisine “FETÖ’nün geleceği” sorulmuştu.

O da özetle;

“Örgüt büyük bir paraya hükmediyor.

Başındaki kişi yaşlı ve hasta.

Amerika’da bu işle ilgilenenler var.

Konuyu gündemlerine aldıklarını sanıyorum.

Şimdiden hazırlık yapıyorlardır.” yanıtını vermişti.

Anlayacağınız ABD işi şansa bırakmıyor.

Fethullah Gülen sonrasını planlıyor.

Atılan her adım bilgisi dahilinde.

ALMAN İSTİHBARATI

Bu arada örgütle ilgilenen sadece CIA değil.

Başkaları da var.

“Avrupa-ABD çekişmesi” konuşuluyor.

Avrupa kanadı itiraz ediyormuş.

Örgüt yönetiminde söz sahibi olmak istiyormuş.

Faaliyetlerini de artırmışlar.

Burada da karşımıza çıkan örgüt:

Alman istihbaratı BND.

Kaçak FETÖ’cülerin çoğu Almanya’da.

Lüks içinde villalarda yaşıyorlar.

Anlaşılan Alman istihbaratı boş durmamış.

Çoktan temasa geçmiş.

İÇERİDE BÖLÜNME

FETÖ’de bölünme…

Sadece dışarıda değil.

İçeride de kapışmalar başlamış.

Örgütün profesyonel kadrosu…

Kendini gizlemeyi başaran isimler…

Üniversitelerdeki akademisyenler…

Hepsi yurt dışı ile temasa geçmişler.

Ciddi bir saflaşmadan söz ediliyor.

Bir de yanlış ata oynamak istemeyenler var.

Dışarıdaki mücadelenin sonucunu bekliyorlarmış.

“Kim kazanırsa onunlayız” havasındalarmış.

Anlatılanlar ilginç.

Belli ki içerideki kırılma da sert olacak.

Hapistekilere gelince…

Onlar durumu anlamaya çalışıyormuş.

Kendi aralarında yaptıkları haberleşmeler…

Bilgi kirliliğinden şikayet ediyorlarmış.

Ne de olsa tecrübeliler…

Moralleri çok bozukmuş.

Umutları tükeniyormuş…"