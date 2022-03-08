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Medya Fetullah Gülen'in yapamadığını bunlar yaptı
Medya

Fetullah Gülen'in yapamadığını bunlar yaptı

Salih Tuna, AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşen 6 parti için, "Fetullah Gülen'in yapamadığını bunlar yaptı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 11:25:00 -
Fetullah Gülen'in yapamadığını bunlar yaptı

Salih Tuna, AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşen 6 parti için, "Fetullah Gülen'in yapamadığını bunlar yaptı" ifadelerini kullandı. Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"Bunların "Sözcü"lerinden biri 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından, "Bizim yapamadığımızı Fetullah Gülen yaptı" demişti.

Malum 6'lı güruhun mutabakat metnine bakınca, "Fetullah Gülen'in yapamadığını da bunlar yaptı" denilse yeridir.

Sadece onun mu?

Hayır.

PKK'nın siyasi ayağının yapamadığını da yaptılar.

Sadece PKK'nın mı?

Hayır.

Dönemin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanı Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından yürüttükleri "istikşafi" görüşmeler sonucunda yapamadıklarını da yaptılar.

***

Davutoğlu bu "istikşafi" görüşmelerin gerçek maksadını yakın zamanda ağzından şöyle kaçırmıştı: "CHP ile koalisyon yapmamıza izin verilseydi, 15 Temmuz yaşanmayacaktı..."

Bu ne demekti?

15 Temmuz'u gerçekleştirenlerin "ihtiyacı" karşılansaydı, 15 Temmuz'a gerek kalmazdı demekti.

Yani, söz konusu "istikşafi" görüşmeler marifetiyle amaçlarına ulaşamayınca, 15 Temmuz'da Erdoğan'ı savaş uçaklarıyla bilfiil ortadan kaldırmaya çalışmışlardı.

Peki amaçları neydi?

AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartarak AKP haline getirmekti.

Şimdi de aynı maksatla, Erdoğan'dan kurtarılmış AKP'yi 6'lı masa etrafında yeniden kurdular!..

Daha önce söylemiştim, yineleyeyim: "Yeni CHP"nin sağı "AKP"dir, "AKP"nin solu da "Yeni CHP."

Uzun lafın kısası, Biden masasında Davutoğlu, Babacan ve Akşener AKP'nin sağını, Kılıçdaroğlu da solunu temsil ediyor. (...)"

 

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Yorumlar

Diyemedin, ben diyeyim

Fetö bunlar aracılığı ile yapmaya uğraşıyor hâlâ..
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Vahap Kalyoncu

Bu satılmış iblislere bu millet iktidar verirse yuh olsun diyeceğim ama Ak partiden iyi yönetirlersede özür dileyip tebrik edeceğim.
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