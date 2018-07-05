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Fetullah Gülen'in son talimatı ortaya çıktı: Türkiye'ye...

FETÖ'nün 18 ülkedeki sözde yöneticilerinin, yaşadıkları ülkelerde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarının görüşüldüğü toplantılar yaptığı belirlendi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 20:30
Fetullah Gülen'in son talimatı ortaya çıktı: Türkiye'ye...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 18 ülkedeki üst düzey üyelerinin, bulundukları ülkelerde geçen ay bir araya gelerek, örgüt lideri Fetullah Gülen'den gelen talimatları örgüt mensuplarına ilettikleri tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, haziranın son haftası FETÖ/PDY'nin 18 ülkedeki üst düzey üyeleri, bulundukları ülkelerde gizli toplantılar gerçekleştirdi. Gülen'in ikamet ettiği Pensilvanya'daki toplantıya da 33 sözde üst düzey örgüt yöneticisi katıldı.

Toplantılardaki sorumlu kişiler, "Fetullah Gülen'den geldiğini" söyledikleri talimatları okudu.

İstihbarat kaynaklarının tespit ettiği talimatlar şunlar:

- "Bulunduğunuz ülkede kamufle olmak ve kendinizi kabul ettirmek için o ülkeden evlenin.

- Yaşadığınız ülkedeki yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmasını engelleyin ve bizden olan tüm yatırımları kesin.

- Yeni katılımlar bulmaya çalışın ve tarafımıza tabi talebelerimizi ülkenin konumuna göre rahatlatmaya çalışın.

- Kardeşlerimiz azami dikkat göstersinler. Devlet kurumlarından uzak dursunlar.

- Ülkeden ülkeye geçen kardeşlere her türlü yardımı yapın."

Talimatta, "seçim sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bütün gücü eline alacağı ve 'Hizmet'e yoğun baskı yapacağı" da belirtilerek, örgüt üyelerinden "daha dikkatli olmaları ve organize hareket etmeleri" istendi.

Toplantıların sonunda ise sorumlu kişiler Gülen için "hoca efendi çok hasta, herkes başında bekliyor" diyerek manipülasyonda bulundu ve katılanlara toplu olarak sıhhat duası ettirdi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 20:30
  1. Fetullah Gülen
  2. FETÖ
  3. gizli toplantılar

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