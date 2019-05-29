Fetullah Gülen'e 'Mehdi' diyen eski hakimin cezası belli oldu Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Görevi başındayken yazdığı kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz, "Anayasayı ihlal" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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