Fetullah Gülen'e 'Mehdi' diyen eski hakimin cezası belli oldu
Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:21
Görevi başındayken yazdığı kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz, "Anayasayı ihlal" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
YORUM YAZ