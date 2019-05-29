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Fetullah Gülen'e 'Mehdi' diyen eski hakimin cezası belli oldu

Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:21
Fetullah Gülen'e 'Mehdi' diyen eski hakimin cezası belli oldu

Görevi başındayken yazdığı kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz, "Anayasayı ihlal" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:21
  1. eski hakim İlhan Karagöz
  2. Fetullah Gülen
  3. fetö

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  • termintermin8 sa önce
    hainler için idam çıkmadığı sürece fetö de bitmez pkk da... hainleri içeri atsanda fark etmez...yerine başkası gelir,,,,,çünkü onlara yarın iktidar değiştiğinde içeriden çıkacağı sözü ve iyi bir makam sözü veriliyor...
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer11 sa önce
    Tam..isabet..bütün..ABD-SİYONİST-İTRAİL..UŞAKLARI..en..ağır..cezalara..çarptırılmalı..
  • kibarcikkibarcik11 sa önce
    işte dınııslamdan nasıbıolmıyan beyınsızın tekı fetoş bu entenllere sıratkoprusunden 1000 kışi vip ten gecer gıbısorgusuz sualsız gecek dedı buvatan haınıde dınen boşbeyınsızoldugundan szan gıbı atladı oyle bır dunya yok lan gerzek herıf yazıklar olsun veselam
  • meyyidmeyyid12 sa önce
    her seçimden sönce idam sözü veriliyor.hani seçimlerden sonra idam gelecekti ne oldu.bitmez bu hainler idam gelmedikçe..

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