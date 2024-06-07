Fetullah Gülen ölüp oraya mı gömüldü? Uzay görüntüleri incelenmiş! Bir hareketlilik olduğu anlaşılıyor

FETÖ'de örgüt içi kavgalar ve iç çatışmalar ayyuka çıkarken, İsmet Özçelik, Fetullah Gülen'in sağlık durumuyla ilgili spekülasyonları kaleme aldı. ABD'deki FETÖ elebaşlarının gömüldüğü “Gurbet Cemeterey” mezarlığında bir hareketlilik olduğunu ileri sürerek, Gülen'in ölmüş olabileceğini ima eden Özçelik, Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu'nun, Gülen'in yerine geçmek için hazırlık yaptığını da belirtti. İşte Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki yazısının özeti:

"FETÖ’de ortalık karışık.

Örgüt içi kavga büyük.

Pensilvanya’daki karargâha ziyaretler durmuş.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Misafirhaneler boşaltılmış.

Amerikalı güvenlik görevlileri…

Üniformalarıyla 24 saat beklerdi.

Onlar da çekilmiş.

Fetullah Gülen kayıp.

Kimine göre hasta, kimine göre öldü.

GURBET CEMETEREY

Amerika’daki FETÖ elebaşları.

Bunların gömüldüğü bir mezarlık var.

“Gurbet Cemeterey” diyorlar.

Gülen için de bir mezar hazırlanmıştı.

Hatta başına iki de selvi dikilmişti.

Karargâha yaklaşık 5 km mesafede.

Oranın uzay görüntüleri incelenmiş.

Bir hareketlilik olduğu anlaşılıyor.

ÖRGÜTTE KAVGA

FETÖ’de iç çatışma…

Uzun süredir konuşuluyor.

Fetullah Gülen sonrası hesapları yapılıyor.

Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan,

Şerif Ali Tekalan, Mustafa Günay,

Adil Öksüz, Önder Aytaç ve diğerleri…

Avrupa, Asya kanatları…

Hepsi örgütü ele geçirme yarışındalar.

Yakınında bulunanlar…

Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu.

İşi şansa bırakmak istemiyor.

KAÇIRMA OLAYI

İlk Gülen’in yeğeni açıkladı.

“Hocaefendi’yi kaçırdılar” dedi.

Önder Aytaç sosyal medya hesabından duyurdu:

“Hoca evinde değil.”

Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu’nu suçladılar.

Örgütü iyi bilen birine neler olduğunu sordum.

Şu bilgileri verdi:

EL KOYDULAR

“Özcan ve Türkyolu…

Gülen’in en yakında bulunan iki isim.

Önümüzdeki döneme hazırlanıyorlar.

Fetullah Gülen hasta.

Aklı melekeleri yerinde değil.

Şimdi bir yere götürdüler.

Onun adına kendileri yönlendirme yapacak.

Hoca onu dedi…

Hoca bunu dedi…

Şu vasiyette bulundu gibi…

Kendi planlarını kurma…

Örgüt tabanını kontrol etme peşindeler.

Gülen’i de planlarının aleti yapacaklar. (...)"