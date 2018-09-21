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FETÖ'ye yönelik operasyonda muvazzaf askerlere gözaltı!

Kars merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda albay, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubay rütbelerindeki 7 kişi gözaltına alındı.

21 Eylül 2018 Cuma 22:58
FETÖ'ye yönelik operasyonda muvazzaf askerlere gözaltı!

Kars merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün üyeleriyle ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda albay, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubay rütbelerindeki 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 22:58
  1. Kars
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